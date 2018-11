Jonge bestuurder raast door Nijmegen

Een beginnend bestuurder heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor gevaarlijke situaties gezorgd door met 150 kilometer per uur door de bebouwde kom in Nijmegen te rijden.

Agenten wilden de bestuurder aanhouden omdat hij slingerend over de St. Annastraat reed. Hij weigerde echter te stoppen en ging er met hoge snelheid vandoor. Na een wilde achtervolging via het centrum van Nijmegen naar het nabijgelegen Lent, ging de bestuurder terug naar Nijmegen. Hij reed daar een doodlopende straat in, waarna agenten hem klem konden rijden.

De politie hield de bestuurder en bijrijder aan. Omdat de bestuurder ook flink wat alcohol had gedronken, moest hij zijn rijbewijs inleveren.