Jonge automobilist scheurt met 209 km/u langs politiecontrole

Een 21-jarige automobilist uit Schiedam is voorlopig zijn rijbewijs kwijt nadat hij bij een snelheidscontrole op de A16 met 209 kilometer per uur langs een lasercontrole raasde. De politie moest bij de achtervolging snelheden rond de 250 kilometer per uur hanteren om de Schiedammer te kunnen inhalen en te stoppen.

De snelheidscontrole werd uitgevoerd ter hoogte van Prinsenbeek, meldt het Team Verkeer Zeeland-West-Brabant.

Volgens de politie gaat het om een beginnende bestuurder die zijn rijbewijs waarschijnlijk vier maanden kwijt zal zijn, conform de richtlijn van het Openbaar Ministerie. Daarvan kan echter worden afgeweken. „Het kost hem een punt op zijn rijbewijs en de bestuurder wordt aangemeld bij het CBR voor een gedragscursus”. aldus de politie. Als het CBR vindt dat hij die cursus moet volgen, kost hem dat twee dagen en een bedrag van 1170 euro. „Volgt hij die niet dan wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard”, meldt de politie.