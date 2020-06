Jong stel opgepakt na vondst wapen in hotelkamer

Een 20-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige vrouw uit Vlaardingen zijn aangehouden nadat in een hotelkamer waar ze verbleven een wapen was aangetroffen. Schoonmakers van het Amsterdamse hotel aan de Javakade deden de vondst zaterdagmiddag vlak nadat het jonge stel was uitgecheckt.

De politie keek vervolgens uit naar het voertuig waarin de twee mogelijk waren vertrokken. Het onderzoek leidde naar Rotterdam, waar het stel is aangehouden op verdenking van wapenbezit. Ze zitten nog vast en het wapen is in beslag genomen.