Jong slachtoffer woningbrand Muiden overleden

Een tiener die dinsdagochtend gewond raakte door een woningbrand aan de Hellingstraat in Muiden, is overleden. Dat meldt de burgemeester van Gooise Meren, waar Muiden onder valt, op Facebook. Hij spreekt van „afschuwelijk nieuws” en zegt dat hij contact heeft opgenomen met de nabestaanden.

Bij de brand raakten drie jongeren gewond. Een van hen was zwaargewond en werd langdurig gereanimeerd. Dat is ook degene die nu is overleden. Volgens NH Nieuws gaat het om een meisje.

De twee andere slachtoffers werden uit het brandende huis gered door een winkelier om de hoek. Zij liepen lichte verwondingen op.