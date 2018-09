Jong museum valt in de prijzen

Het nog maar drie jaar oude Museum MORE in Gorssel heeft de Sacha Tanja Penning 2018 in de wacht gesleept, een prijs om figuratieve kunst te promoten en te stimuleren en waaraan 10.000 euro verbonden is. In de jury zaten deze keer onder anderen kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh en deskundige Wim Pijbes.

MORE wil het gewonnen geld gebruiken voor de aankoop van het schilderij Prop Table (after El Greco) van Lara de Moor. „De Moor is een van de meest getalenteerde figuratieve Nederlandse kunstenaars van dit moment”, aldus een woordvoerster van MORE.

Het museum wijdt sinds dit weekeinde een expositie aan de beeldhouwer Johan Polet (1894-1971), wiens loopbaan een enorme deuk opliep door zijn onkritische houding in de Tweede Wereldoorlog. Het is zijn eerste solo-expositie ooit, waarop ook nog eens een beeld te zien is dat in 1952 wegens de geschiedenis van de kunstenaar werd opgeborgen en vergeten: De Scheppende Wil, een beeld van een man, dat uit een buitendepot van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen is opgediept.