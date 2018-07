Jong kind kan zwemvaardigheid verliezen

Kinderen die in de leeftijd van 4 tot 6 jaar hun zwemdiploma halen, kunnen de aangeleerde vaardigheden na een jaar verleerd zijn. „Vooral de borst- en rugcrawl vinden ze lastig.”

Dat bleek maandag uit onderzoek van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Onderzoekster Mandy van der Weijden kreeg twee jaar geleden de vraag ”Wat is een geschikte leeftijd om te starten met zwemles?” Om antwoord op die vraag te krijgen, liet ze ruim honderd kinderen met een B-diploma drie maanden tot anderhalf jaar na het behalen van hun diploma nog een keer afzwemmen. Zo’n 5 tot 10 procent van de kinderen slaagde niet.

Motorisch hoogstandje

„Sommige kinderen konden de test niet eens afmaken, omdat ze bepaalde zwemtechnieken niet meer kenden. Vooral de borst- en rugcrawl vonden ze lastig”, vertelt Van der Weijden. Zwemmen is volgens de Zwolse onderzoekster een motorisch hoogstandje. „De combinatie van bewegingen die gemaakt moeten worden, is complex. Als kinderen die zwemtechnieken voor hun zevende levensjaar krijgen aangeleerd, kunnen ze die makkelijk weer vergeten. Hun hersens zijn dan nog niet zover gegroeid dat ze de vaardigheden levenslang opslaan.”

Voor het onderzoek moesten ouders een enquête invullen en beantwoordden kinderen vragen over hun eigen zwemvaardigheid. Daaruit blijkt dat kinderen het lastig vinden om in natuurwater te zwemmen. Ouders denken daarentegen dat hun kroost goed kan zwemmen in open water. „Dat is gevaarlijk”, vindt Van der Weijden. „Ouders moeten alert blijven als hun kind een plas of kanaal in gaat.”

Om te voorkomen dat kinderen hun zwemvaardigheid verliezen, adviseert Van der Weijden om hen in ieder geval een C-diploma te laten halen. Lachend bekent ze dat haar eigen zoontjes dat ook niet hebben. „Zij hadden er na A en B geen zin meer in. Maar ze zijn na het behalen van hun diploma wel wekelijks gaan zwemmen. Dat is belangrijker dan zo’n papiertje.”

Detectiesysteem

Jaarlijks verdrinken er zo’n 86 mensen in Nederland. De meeste verdrinkingen hebben plaats in open water, maar ook in zwembaden komen kinderen om het leven.

Niet meer dan 25 van de 1500 zwembaden in Nederland heeft een detectiesysteem om verdrinkingen te helpen voorkomen, meldde het ND dinsdagochtend.

Van der Weijden zou het een goede zaak vinden als meer zwembaden zo’n systeem zouden aanschaffen. „Het gaat echter vooral om bewustwording. Nederland is een prachtig zwemland, maar we moeten wel zorgen dat het voor iedereen veilig blijft.”