Jointje opsteken? In zes op de tien gemeenten mag het niet

Steeds meer lokale overheden in Nederland verbieden drugsgebruik. In 218 van de 355 gemeenten is er inmiddels een algeheel verbod op drugsgebruik in de publieke ruimte. Zeeland is de enige provincie waar een volledig blowverbod geldt.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde inventarisatie van de NOS.

Met het verbieden van drugsgebruik negeren gemeenten de landelijke opiumwet. Die wet stelt soft- en harddrugsgebruik in Nederland expliciet niet strafbaar, wel de handel en productie ervan.

Ondanks het van kracht zijnde verbod maken gemeenten geen jacht op drugsgebruikers. Zo werden vorig jaar in heel Nederland vanwege drugsgebruik 151 boetes verstuurd: 91 voor softdrugs en 60 voor harddrugs. Het leeuwendeel van de boetes (67) legde Rotterdam op. De Maasstad is een van de weinige grote gemeenten waar een drugsgebruikverbod van kracht is. Enkele gemeenten zeggen tegen de NOS dat het verbod er is om er eventueel later iets mee te doen, bijvoorbeeld om in te grijpen bij excessen.

Lachgas

Hoewel een gemeentelijk verbod op drugsgebruik indruist tegen de opiumwet, zal het waarschijnlijk standhouden in de rechtszaal, zeggen juristen tegen de NOS. Rechters hebben nog geen enkele gemeente op de vingers getikt.

Naast het opnemen van een drugsgebruikverbod in de algemene plaatselijke verordening, komt daar ook steeds vaker een passage in die het gebruik van lachgas aan banden legt.