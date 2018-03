Johnas van Lammeren (PvdD) beste raadslid

Johnas van Lammeren is uitgeroepen tot beste gemeenteraadslid van het land. Van Lammeren zit voor de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Amsterdamse raad en was onder meer betrokken bij de komst van de ja-ja sticker in de hoofdstad. Sinds dit jaar kunnen Amsterdammers deze sticker op hun brievenbus plakken als ze reclamepost willen ontvangen, doen ze dat niet dan krijgen ze ook geen reclame.

Van Lammeren nam het in de finale op tegen Nourdin el Ouali (Nida Rotterdam), Willemien Treurniet (ChristenUnie Middelburg) en Rick Brink (CDA Hardenberg). De onlineverkiezing werd maandag nog stilgelegd toen de site overbelast raakte na een oproep van GeenStijl om niet te stemmen op de Rotterdamse finalist Nourdin el Ouali.

Eerder werden bijvoorbeeld Jan Paternotte (D66) en Ron Meyer (SP) gekozen tot beste raadslid. Paternotte is nu Tweede Kamerlid voor D66, Meyer is voorzitter van de Socialistische Partij (SP).