John Wayne is zijn emmer kwijt

In de Haagse wijk Wateringse Veld staat een fier beeld van de grootste held van de western, John Wayne, te paard. Op eerste gezicht lijkt er niks mis mee, maar er ontbreekt al dagen een onderdeel. De koene filmheld had een emmer over zijn hoofd, zo bedoeld door kunstenaar Q.s. Serafijn, maar die emmer is weg.

De wijkagent is op de hoogte van "het incident", maar aangifte is niet gedaan. De politieke partij Hart voor Den Haag heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. Intussen is het volstrekt onduidelijk wie de emmer heeft weggehaald en waarom. Een grappenmaker? Een fan die Wayne in volle glorie wil zien? Een overijverige medewerker van een reinigingsdienst? Het is een raadsel.

De emmer zat vastgelast. Het levensgrote beeld is van gegoten aluminium op een betonnen sokkel. Achter de emmer steekt een geheel eigen visie van de kunstenaar, die vindt dat je ook anders kunt zien dan met alleen je ogen.

Het beeld werd er in 2010 neergezet in samenwerking met STROOM, de instelling die helpt bij de totstandkoming van beeldende kunst in de openbare ruimte van de hofstad. Er verscheen destijds ook een novelle bij van Q.s. Serafijn, die huis aan huis in de wijk werd bezorgd: Het Wonder van Wateringse Veld.

De gemeente wil het beeld gaan herstellen, aldus STROOM-medewerker Vincent de Boer.