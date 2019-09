John de Mol wil toch vonnis in Facebookzaak

John de Mol wil toch een uitspraak van de rechter in de zaak die hij heeft aangespannen tegen Facebook. De Talpa-oprichter eist maatregelen tegen nepadvertenties waarin hij zogenaamd bitcoin-producten aanprijst. De rechter vroeg de twee partijen tijdens een zitting begin juni met elkaar in gesprek te gaan, maar na drie maanden onderhandelen concludeert De Mol dat het niet lukt om afspraken te maken met Facebook.

„Ik heb er alles aan gedaan om met Facebook tot afspraken te komen waarmee de oplichterij met bitcoin-advertenties op haar platformen zou stoppen”, zegt hij in een verklaring. „Afspraken die we tijdens de onderhandelingen met het bedrijf dachten te hebben gemaakt, werden vervolgens alsmaar niet vastgelegd in een definitieve overeenkomst. Het bedrijf heeft een rookgordijn van welwillendheid opgetrokken, maar heeft de door mij gewenste maatregelen niet op tijd en niet op de juiste wijze willen vastleggen.”

Volgens de mediamagnaat leek het er aanvankelijk op dat Facebook welwillend was er iets aan te doen, maar liepen de gesprekken uiteindelijk spaak op het vastleggen van de gemaakte afspraken. „Waarom is het zo moeilijk voor Facebook om maatregelen te nemen tegen dit soort advertenties”, vraagt De Mol zich af. „Ik begrijp dit totaal niet en vind het stuitend dat een bedrijf dat miljarden winst maakt zijn platform ter beschikking stelt aan criminelen met als doel om onschuldige mensen op te lichten. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken is dat nog meer winst toch belangrijker is.”

Niet alleen De Mol heeft last van de nepadvertenties, waar oplichters achter zitten, ook onder anderen Waylon en Humberto Tan worden ongewild gebruikt. De Mol eist onder meer een filter waardoor de advertenties met zijn naam en portret worden geblokkeerd op Facebook en Instagram.