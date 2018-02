Televisieproducent John de Mol noemt de overleden presentatrice Mies Bouwman een vakvrouw die het amusement op televisie heeft geïntroduceerd.

„Mies Bouwman is de grondlegger van het amusement op de Nederlandse televisie”, zegt de topman van Talpa. „Zij heeft de afstand tot het medium enorm verkleind en in feite weggenomen. Mies was een vakvrouw van haar kruin tot aan haar tenen. Wat een gemis!”