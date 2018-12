John Berends nieuwe commissaris in Gelderland

John Berends (CDA), de huidige burgemeester van Apeldoorn, wordt voorgedragen als commissaris van de Koning in Gelderland. Hij volgt Clemens Cornielje (VVD) op, die in februari volgend jaar vertrekt.

Provinciale Staten van Gelderland hebben Berends woensdag aanbevolen bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die doet vervolgens een voordracht bij de koning. De benoeming van een nieuwe commissaris van de Koning geldt voor zes jaar.

Berends (61) is sinds 2012 burgemeester van Apeldoorn. Daarvoor bekleedde hij die functie in Harderwijk. De Gelderse Staten noemen hem het „ideale boegbeeld voor alle Gelderlanders”.

Clemens Cornielje is de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland. Hij trad in 2005 aan. In april maakte hij bekend dat hij per 1 februari 2019 stopt als commissaris. Cornielje (60) kampt al jaren kanker, maar dat is volgens hem niet de reden dat hij zijn ambt neerlegt. Hij zegt beschikbaar te zijn voor het Eerste Kamerlidmaatschap voor de VVD.