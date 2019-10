Johan Remkes al decennialang een bestuurder

VVD’er Johan Remkes heeft een flink aantal bestuurlijke functies op zijn palmares. Tussen 1993 en nu was hij lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris (VROM), minister (BZK), vicepremier, commissaris van de Koning(in) en voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel.

Recent verscheen onder zijn leiding een lijvig rapport over de stikstofproblematiek. Het kabinet neemt zijn aanbevelingen in grote lijnen over.

Remkes (Zuidbroek, 1951) begon zijn politieke loopbaan als voorzitter van de JOVD en werd later lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. Tussen 1993 en 1998, en tussen 2006 en 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD.

Hij was van 2002 en 2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de provincie Noord-Holland was hij commissaris van de Koning vanaf 2010 tot 1 januari dit jaar.

Remkes had en heeft veel nevenfuncties. In april werd hij Officier in de Orde van Oranje-Nassau.