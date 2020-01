Joey D. uit Rosmalen overleden

Joey D., die dinsdagavond was opgepakt in Rosmalen en zichzelf ernstig had verwond, is overleden. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers laten weten. „De familie vraagt om rust en respect voor het verlies van hun Joey”, aldus Kuijpers.

D. werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn oom in 2014. De rechtbank had hem eerder vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De politie wilde hem na de veroordeling oppakken, maar D. verschanste zich toen in een huis aan de Schoolstraat in Rosmalen. Er werd over en weer geschoten en na uren onderhandelen klonken er harde knallen.

Rond 19.30 dinsdagavond viel een arrestatieteam binnen in het huis waar Joey D. zat. Hij werd daarna zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.