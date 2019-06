Joden gingen niet als makke lammetjes naar gaskamers

Aanstormend FVD-senator Beukering heeft „als klein jongetje een boekenkast vol gelezen over de Shoah”, zegt hij. Desondanks blunderde hij zaterdag met de stelling dat de Joden zich „als makke lammetjes” hebben laten verdelgen.

De oud-brigadegeneraal wil voorzitter van de Eerste Kamer worden, al heeft hij geen politieke ervaring. In een interview in De Telegraaf stelde hij dat vlucht MH17 door „gekken” uit Oekraïne kan zijn neergehaald, in plaats van door Rusland. Het meeste opzien baarde Beukerings uitspraak „dat Joden –zo’n dapper strijdbaar volk– als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd.” Joden hebben weinig verzet gepleegd, meent de oud-militair.

Ophef om „als makke lammetjes naar de gaskamers" door senator FVD

De Telegraaf was uit op een rel en niet op een integer gesprek, stellen critici. Hoe het ook zij, de reuring kwam er. NIOD-medewerkster Maria van Beurden Cahn twitterde: „Joden gingen niet als makke schapen. Er was verzet, overal. Gebrek aan kennis, educatie over Holocaust faalt.” D66-Kamerlid Paternotte buitte de kwestie uit en had het over „een waanzinnige klap in het gezicht van zoveel nabestaanden.” Vicevoorzitter Naftaniel van het Centraal Joods Overleg: „Ik zou eens een boekje lezen over de ghetto-opstand in Warschau, Sobibor en het verzet in Nederland.”

Terugvechten

Die ‘boekjes’ zijn er. J. Presser schreef in 1965 in ”Ondergang” al over het grote aandeel van Joden in het verzet. Ben Braber stelde in 2015 in ”Waren mijn ogen een bron van tranen”: Nederlandse Joden „getuigden van hun geloof of cultuur. Ze lieten zich niet terroriseren. Ze vochten terug. Ze protesteerden. Ze schreven in illegale bladen. Ze hielpen die verspreiden, vaak met groot risico voor hun eigen veiligheid. Ze onttrokken zich aan deportatie. Ze doken onder. Ze zetten organisaties op om onderduikers bij te staan. Ze hielpen opgepakte Joden ontsnappen. Ze pleegden aanslagen. Ze vormden of sloten zich aan bij niet-Joodse verzetsgroepen. Joden hoorden ook bij de voortrekkers van het gewapende verzet.”

Eerder al becijferde Braber dat bijna duizend Joden aan het verzet deelnamen. Ze deden dat relatief vroeg, omdat ze zich bedreigd voelden. Meer dan 2 procent van de illegale werkers was Jood en daarmee waren ze goed vertegenwoordigd, want de Joden maakten 1,5 procent van de Nederlandse bevolking uit. Daarbij zijn dan niet de Joden meegeteld die onderdoken, wat ook een verzetsdaad was. Zelf konden Joden vaak niet meer over hun verzetswerk vertellen: velen kwamen om.

Verzwegen afkomst

Joden die aan het verzet deelnamen, werden niet apart geregistreerd. „In het verzet werd niet gevraagd of je Jood was, je zat in het verzet”, zei een Joodse verzetsman eens. Soms verzwegen ze bewust hun afkomst, om geen onnodig risico te lopen. Max Léons, medewerker van Johannes Post, bijvoorbeeld; hij deed zich voor als christelijk gereformeerd.

Er was dus veel verzet vanuit Joodse kring. Beukering sloeg de plank mis. Het deert zijn FVD-leider Baudet niet. „Trots op onze fantastische kandidaat”, reageerde hij zaterdag.