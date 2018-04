Joan strijdt voor pornovrije generatie: „Porno is gif”

Van roken weet iedereen wel hoe schadelijk dat is. Daarom klinkt steeds vaker de oproep voor een rookvrije generatie. Porno is ook schadelijk, weet Joan Lindhout (33) uit Sommelsdijk. Toch klinkt er amper een tegengeluid. Daarom bindt Joan –die er ooit zelf mee worstelde– de strijd aan met porno en vecht hij voor een pornovrije generatie.

Jarenlang keek Joan regelmatig naar porno. Tot zijn 26e. Toen greep God in. „Ik kwam tot een persoonlijk geloof in de Heere Jezus en besefte dat ik zo niet verder kon leven. Geestelijk gezien werd ik een nieuwe mens, maar de oude mens was niet zomaar van plan te vertrekken. Pas als je besluit met porno te breken, kom je erachter dat het uitgegroeid is tot meer dan een slechte gewoonte.”

Hoewel er in andere landen –zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk– kritiek klinkt op porno, blijft het in Nederland stil. En dat stoort Joan. „Het wordt gebracht alsof het onschuldig vermaak is. Soms zegt men zelfs dat het gezond is. Terwijl er zo veel onderzoeken zijn die de schadelijke effecten hebben aangetoond. Het blijkt een monster onder de radar, er moet een gesprek op gang komen. Hoe is het mogelijk dat je volledig ongewaarschuwd en zonder enige drempel pornosites kunt bekijken? Met mijn strijd voor een pornovrije generatie hoop ik dat jongeren in de toekomst een bewuste keuze tegen porno gaan maken, zo van: daar houd ik me ver van.”

Lees het hele interview ”Porno is gif” op jongerensite puntuit.nl.

pornovrijegeneratie.nl