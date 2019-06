JIT presenteert ontwikkelingen onderzoek MH17

Het internationale Joint Investigation Team (JIT) presenteert woensdag de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van de MH17. In het congrescentrum NBC in Nieuwegein worden ’s ochtends in beslotenheid eerst de nabestaanden van de 298 omgekomen inzittenden op de hoogte gesteld. Daarna volgt een openbare presentatie.

In juli is het vijf jaar geleden dat het vliegtuig boven het oosten van Oekraïne werd neergeschoten. Het JIT, dat onderzoek doet naar de ramp, liet vorig jaar weten dat de rechtszaak "waarschijnlijk" binnen vijf jaar van start kan.

Het staat volgens het JIT vast dat het vliegtuig is neergehaald met een Buk-raket die is afgevuurd door de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger. Ook de namen van de hoofdverdachten zouden bekend zijn bij het onderzoeksteam.

Onder de omgekomen passagiers van de vlucht van Schiphol naar Kuala Lumpur waren 193 Nederlanders.