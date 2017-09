„Jimmy F. hielp AIVD met mogelijke terrorist”

Een tip van Jimmy F., die werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een concert in Rotterdam, heeft vorig jaar december een rol gespeeld bij de arrestatie van een mogelijke terrorist in diezelfde stad. Dat blijkt uit gesprekken van de Volkskrant met anonieme bronnen. Het wordt bevestigd door zijn advocaat Karianne Bal.

Op 7 december werd de 30-jarige terrorismeverdachte Jaouad A. in zijn Rotterdamse woning gearresteerd. Hij was in het bezit van een geladen kalasjnikov en had twee volle magazijnen munitie. De politie zei hem op het spoor zijn gekomen na een tip van de AIVD.

Nu blijkt dat de AIVD die tip mede baseerde op informatie van Jimmy F. Hij zou online gesprekken met Jaouad A. hebben gevoerd en er zo achter zijn gekomen dat A. een gevaar vormde. Met F.’s goedkeuring zouden zijn computer en telefoon in beslag zijn genomen zodat de autoriteiten er bewijsmateriaal van af konden halen. F. is volgens zijn advocaat later ook in die zaak gehoord. Het OM ontkent dat ten stelligste.