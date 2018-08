Jihadist weigert gesprek, moet langer cel in

Een 28-jarige man uit Utrecht die vorig jaar een grotendeels voorwaardelijke celstraf opgelegd kreeg voor voorbereidingen om mee te doen aan de jihad, moet alsnog langer de cel in. Dat komt omdat hij zich volgens de rechtbank niet houdt aan de bijzondere voorwaarden van zijn veroordeling.

De man werd vorig jaar veroordeeld, omdat hij zich wilde aansluiten bij IS. Hij had daarover contact met andere jihadisten en kocht een ticket naar Iran. Hij werd aangehouden nadat zijn vader de politie had ingeschakeld. Hij kreeg een celstraf van 300 dagen waarvan 242 voorwaardelijk.

De rechtbank in Utrecht bepaalde dinsdag dat hij daar nu negentig dagen van moet uitzitten en verlengt daarnaast de proeftijd met één jaar. Dat komt overeen met de eis van de officier van justitie.

De man kwam weliswaar op gesprekken met behandelaars en een theoloog zoals hem was bevolen, maar hij weigert inhoudelijke gesprekken te voeren. Wel geeft hij aan dat hij wantrouwend en gefrustreerd is over de autoriteiten. Hij weigerde dit alles voor de rechtbank toe te lichten. Deskundigen vinden de kans groot dat de Utrechtenaar opnieuw de fout in gaat.