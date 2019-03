Jihadist met spijt vecht voor Nederlanderschap

Een 21-jarige man uit Amsterdam die is veroordeeld voor jihadistische terroristische misdaden, heeft de rechter ingeschakeld omdat hij zijn Nederlanderschap niet wil kwijtraken. De man zei donderdag tegen de voorzieningenrechter in Amsterdam dat hij tot inkeer is gekomen en geen gevaar vormt voor de maatschappij. Hij wil niet worden uitgezet naar Marokko, het land waar zijn ouders vandaan komen en waarvan hij ook de nationaliteit heeft.

„Ik heb daar niets, geen familie meer, geen werk en ben er al zes jaar niet geweest. Ik ben in Nederland geboren, mijn vrouw is hier, ik heb werk en een studie en ben bezig mijn leven op de rails te krijgen”, zei de man. Hij voelt zich dubbel bestraft door Nederland.

De staatssecretaris besloot onlangs hem definitief het Nederlanderschap te ontnemen. Volgens de landsadvocaat handelt Nederland daarmee volgens de wet en internationale verdragen.