Jezus Leeft opnieuw van de partij

De partij Jezus Leeft staat op 20 maart in drie provincies op het stembiljet. In Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland doet de partij mee; in die laatste provincie echter alleen in de kieskring Dordrecht.

Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen, in 2015, deed de partij mee in Flevoland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. In totaal werden toen 3444 stemmen behaald; in geen van de provincies was de score genoeg voor een zetel.

Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar deed de partij op enkele plaatsen mee, maar lukte het niet om zetels te behalen. Wel kostte de deelname van Jezus Leeft ChristenUnie en SGP enkele lokale zetels, zo bleek uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad.

Opvallend is verder dat de partij in het Gelderse verkiezingsprogramma suggereert dat de provincie zich moet bezighouden met Israël en het conflict in het Midden-Oosten. De partij wil dat er afspraken worden gemaakt met „Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk.”