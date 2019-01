Jeugdzorgwerkers schoppen lawaai in Den Haag

Jeugdzorgwerkers verenigd in FNV Zorg & Welzijn houden maandag kort na het middaguur een ‘lawaaimars’ in Den Haag, onder meer langs het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze maken zich „al maanden boos over hoe de jeugdzorg aan het kabinetsbeleid ten onder gaat”, aldus een woordvoerster. „De wachtlijsten blijven groeien, kinderen moeten vaak maanden op hulp wachten en de sector loopt leeg doordat professionals omvallen of de sector verlaten”.

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge kan op een heus fluitconcert rekenen, zo wordt voorspeld. „Jeugdzorgwerkers worden bozer en bozer dat minister Hugo de Jonge hun problemen niet serieus neemt. Ze gaan door voor ’hun’ kinderen, maar voelen zich door hem behoorlijk tegengewerkt. Onderzoeken die zijn toegezegd worden uitgesteld en resultaten van bijvoorbeeld het arbeidsmarktonderzoek worden pas ná belangrijke debatten gepubliceerd”, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

De FNV wil onder meer dat er 750 miljoen euro extra voor jeugdzorg komt en dat „de administratiedrift en inkoop- en aanbestedingswaanzin in de jeugdzorg stoppen”.