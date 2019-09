Jeugdzorgwerkers gaan voor het eerst staken

De jeugdzorg gaat maandag massaal staken en dat is volgens de FNV voor het eerst. De vakbond rekent op enkele duizenden stakers die welkom zijn op een actiebijeenkomst in Den Haag.

De jeugdzorgwerkers willen meer geld voor de zorg (750 miljoen euro), minder administratiedruk en 200 miljoen euro voor „fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden” voor de 30.000 jeugdzorgwerkers in het land.

Volgens de FNV komen jeugdzorgwerkers niet meer toe aan hun werk, en dat is kinderen en gezinnen helpen. Dat komt door jarenlang bezuinigen door de rijksoverheid, „inkoopwaanzin door gemeenten en torenhoge administratiedruk”. Gevolg is dat gezinnen maandenlang op wachtlijsten staan voor hulp. Jeugdzorgwerkers zelf kampen met een torenhoge werkdruk, vallen om of verlaten de sector, schetst de vakbond.

Eerder maakte minister De Jonge bekend dit jaar eenmalig 420 miljoen euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. Dat is volgens de FNV bij lange na niet genoeg.