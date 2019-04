Jeugdzorginstelling Hoenderloo in de fout

De Hoenderloo Groep, een jeugdzorginstelling, is over de schreef gegaan met bepaalde maatregelen tegen aan haar toevertrouwde jongeren met gedragsproblemen. Begin november kreeg de gezondheidsinspectie signalen over de ‘stilzitmaatregel’ bij leefgroepen op de locatie in Deelen. De inspectie zegt nu dat inderdaad bij „een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen zijn toegepast die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen.”

Dat klopt niet alleen niet met de wet, het is ook nog eens niet-bewezen effectief. De inspectie verwacht dat medewerkers deze strafmaatregelen niet meer toepassen en dat de organisatie verbeteringen toepast, iets waar zij ook al mee is begonnen. Er is verbetering nodig van het leefklimaat, de deskundigheid van medewerkers en bij het benutten van informatie.

Verdere plannen van de instelling daarvoor zien er al goed uit, vindt de inspectie.