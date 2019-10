Jeugdstraf voor verkrachting in lijnbus

In een lijnbus van Zwolle naar Dedemsvaart heeft een 20-jarige man een vrouw verkracht. De rechtbank in Zwolle heeft hem dinsdag veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie waarvan 160 dagen voorwaardelijk.

De man ontkende de vrouw te hebben gedwongen. Haar verklaring en beelden van een bewakingscamera in de bus bewijzen echter het tegendeel, vindt de rechtbank. De vrouw, die toen 18 jaar was, stapte 's avonds op 3 april 2018 in Zwolle op de bus. Een kennis van school, Khalid F., ging achterin naast haar zitten en trok zijn broek naar beneden. Daarna dwong hij haar tot seksuele handelingen.

De vrouw bevroor, stelde ze in haar verklaring, en kon niet om hulp schreeuwen bij de andere passagiers. De beelden bevestigen haar relaas, vinden de rechters. Hoewel F. meerderjarig was tijdens het plegen van het feit, is hij geestelijk nog niet volwassen. Vandaar dat het jeugdstrafrecht werd toegepast. Naast de jeugddetentie is hem een werkstraf van 60 uur opgelegd. Tegen de man was 9 maanden jeugddetentie waarvan 4 maanden voorwaardelijk geëist.