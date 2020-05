Jeugdorganisaties vragen wat wel en wat niet mag op zomerkamp

Wat doen we met de zomerkampen? Die vraag hebben enkele jeugd- en jongerenorganisaties gesteld aan minister Hugo de Jonge, nu kinderen en jongeren weer mogen sporten en bewegen in verenigingsverband. Ze willen weten wat mag en wat kan om kinderen en jongeren op kamp te laten gaan.

Juist nu Nederlandse gezinnen niet of beperkt op vakantie gaan, is het van groot belang dat kinderen en jongeren op kamp kunnen gaan, vinden de briefschrijvers. Voor veel kinderen is het kamp het hoogtepunt van het jaar. Vorig jaar gingen tienduizenden kinderen en jongeren op zomerkamp, variërend van sport-, pony- en zeilkampen, kampen voor bijzondere doelgroepen zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een beperking. Ook zijn er kampen van jeugdorganisaties als Scouting, YMCA, JongNL Limburg en Jong Nederland, het kerkelijk jeugdwerk en participanten van het Steunpunt KinderVakanties.

De eerste zomerkampen staan gepland vanaf begin juli, zodra de zomervakantie begint. De organisaties willen snel duidelijkheid, ook voor de jeugd, de begeleiders en de ouders.