Jeugdinstituut geeft tips om spanningen thuis tegen te gaan

Kinderen en ouders zijn in deze coronatijden veel meer thuis dan gewoonlijk. Daarom heeft het Nederlands Jeugdinstituut tips opgesteld om de spanningen thuis niet te laten oplopen. Het instituut zegt kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk te informeren in deze situatie.

Op de website nji.nl/coronavirus valt te lezen dat zeker zonder afleiding door bijvoorbeeld sport en sociale activiteiten de situatie thuis wel eens moeilijk kan worden. „Zorg goed voor jezelf. Houd een dagritme aan, nu je niet naar school gaat. Sta op tijd op en plan tijd in voor studie en ontspanning. En praat er met iemand over als het thuis niet zo fijn gaat”, luidt onder meer een advies aan de kinderen.

Ook wordt verteld hoe om te gaan met verveling, sociale media en nieuws over corona (”Word je onrustig van al die nieuwsberichten die voorbij komen? Dat is heel normaal.”) Verder valt er informatie te vinden over wanneer je nu nog wel en niet mag afspreken met vrienden.

Ouders krijgen onder meer het advies kalm te blijven en het goede voorbeeld te geven. „Praat als gezin met elkaar over de situatie en maak samen afspraken.”

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd verzamelt, verrijkt, duidt en deelt voor een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.