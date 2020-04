Jeugdige verdachten fatale roofoverval Hoofddorp blijven vast

Twee jongens van 15 en 16 jaar uit Hoofddorp die worden verdacht van een fatale roofoverval op een 64-jarige man in hun woonplaats, blijven in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald op een inleidende zitting in de zaak tegen het tweetal.

Het slachtoffer stond op 16 december van het afgelopen jaar ’s avond tegen 21.00 uur samen met zijn vrouw geld te pinnen aan de Markenburg, toen hij werd overvallen door twee personen. Er ontstond een worsteling, waarbij hij werd gestoken. De man overleed ter plekke.

De twee verdachten werden enkele dagen na het incident aangehouden en zitten sindsdien vast. De rechtbank behandelde hun zaak donderdagmiddag achter gesloten deuren, zoals gebruikelijk in strafprocessen met minderjarige verdachten. Vrijdagmorgen werd bekendgemaakt dat de jongens langer in de cel moeten blijven.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat vooralsnog gepland op 1 juli.