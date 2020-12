Jeugdige gevangenen plegen flinke vernielingen in inrichting

Bij een opstand maandagavond in jeugdgevangenis Teylingereind in het Zuid-Hollandse Sassenheim hebben ongeveer twintig jongeren op grote schaal vernielingen aangericht. De situatie was dermate ernstig dat de leiding van het centrum de politie en een intern bijstandsteam moest inschakelen, meldt Forensisch Centrum Teylingereind dinsdag.

Toen de situatie eenmaal onder controle was, is een aantal jongeren apart geplaatst. Volgens de gevangenis was er geen sprake van een uitbraakpoging of ontvluchting. Eén jongere heeft zich tijdens het vernielen van spullen licht verwond. Er zijn geen medewerkers gewond geraakt.

De afdeling waar de ravage is aangericht kan voorlopig niet worden gebruikt. Tien jongeren zijn overgeplaatst naar een andere instelling en negen anderen zijn intern verhuisd. Hoe groot de schade is, kon het centrum nog niet zeggen.

Waarom de inwoners de vernielingen aanrichtten en wat er precies is gebeurd is onbekend en wordt nog onderzocht. De daders worden disciplinair gestraft of er wordt aangifte van vernieling gedaan tegen hen.