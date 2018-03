Jeugddetentie voor neersteken moeder

Een jongen die eind september zijn moeder in haar woning in Den Bosch met een mes levensgevaarlijk verwondde, is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan iets minder dan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Den Bosch is de jongen schuldig aan poging doodslag. De straf die is opgelegd komt nagenoeg overeen met de eis van de officier van justitie.

De 35-jarige moeder overleefde de aanval van haar destijds dertienjarige zoon door kordaat optreden van buurtbewoners. Ze werd met ernstige verwondingen aan haar buik, schouder en arm in het ziekenhuis opgenomen.

De aanleiding voor het geweld is niet precies duidelijk geworden. De jongen zegt dat hij uit zelfverdediging handelde maar dat gelooft de rechter niet, omdat getuigen hem hebben gezien dat hij op haar zat en stekende bewegingen maakte. De Afghaanse ouders van de jongen zijn gescheiden en er bestaan vermoedens dat eerwraak de aanleiding is geweest voor het geweld, maar de verdachte heeft dat ontkend.