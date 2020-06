Jeugddetentie voor jongen die filmde hoe fietser wordt getrapt

Een 17-jarige jongen die als bijrijder op een scooter in februari van dit jaar een man filmde die van zijn fiets werd getrapt, is woensdag door de kinderrechter veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie waarvan 94 voorwaardelijk.

De jongen heeft al 86 dagen in voorlopige hechtenis gezeten, dus hij hoeft niet naar een justitiƫle jeugdinrichting. Wel moet hij meewerken aan hulpverlening en zich houden aan een avondklok. Ook legde de kinderrechter hem een contactverbod op met zowel de bestuurder van de scooter als het slachtoffer.

De beelden van het incident waren live te zien via Instagram en gingen daarna viraal. Op de beelden is te zien hoe de scooterbestuurder een man op de fiets opzettelijk een trap gaf, waardoor de fietser ten val kwam. De kinderrechter neemt het de jongen kwalijk dat hij en de scooterbestuurder iemand anders voor eigen vermaak hebben vernederd. De bestuurder van de scooter (17) moet zich later voor de kinderrechter verantwoorden.