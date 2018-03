Jeugddetentie geëist voor neersteken moeder

Tegen een jongen die eind september in Den Bosch zijn moeder neerstak, is dinsdag een jaar jeugddetentie geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Bovendien wil de aanklager dat de destijds dertienjarige jongen tijdens zijn proeftijd wordt opgenomen in een instelling en aanwijzingen van de jeugdreclassering en de gezinsvoogd opvolgt. Zo kan hij op korte termijn behandeling krijgen, laat het Openbaar Ministerie weten over de strafzaak die achter gesloten deuren werd behandeld.

De 35-jarige moeder werd destijds met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Ze overleefde de aanval van haar zoon door kordaat optreden van buurtbewoners.

De Afghaanse ouders van de jongen zijn gescheiden en er bestaan vermoedens dat eerwraak de aanleiding is geweest voor het geweld. De verdachte ontkent dat ten stelligste en zegt dat hij zichzelf verdedigde, aldus zijn advocaat Bart Frencken.