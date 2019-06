Jeugddetentie en tbs voor extreme verkrachting

De 19-jarige Rotterdammer Gerson F. is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs wegens een zeer gewelddadige verkrachting van een toen 20-jarige studente op straat in Rotterdam. De vrouw, die hij ook bijna wurgde, raakte levensgevaarlijk gewond. De rechtbank in Rotterdam gaat hierbij uit van poging tot doodslag.

De straf is veel lager dan de straf die het Openbaar Ministerie wilde, omdat de rechtbank het jeugdstrafrecht heeft toegepast. De aanklaagster had zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geƫist wegens poging tot moord, omdat zij vond dat er sprake was van opzet en voorbedachte rade. De rechtbank gaat echter niet uit van een vooropgezet plan.

F. heeft bekend maar zei dat hij de vrouw niet wilde doden. Hij had haar alleen veel pijn willen doen, omdat hij erg boos was en veel stress had. De verdachte was in de vroege ochtend van 21 juli vorig jaar achter de vrouw aan gefietst van het centrum tot in woonwijk De Esch.