Jeugddetentie en -tbs voor dodelijke beroving

Een achttienjarige jongen is door de rechtbank in Amsterdam tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs veroordeeld voor een dodelijke steekpartij in het Oosterpark in Amsterdam vorig jaar. Dat is de zwaarste straf die een minderjarige verdachte opgelegd kan krijgen. Hij was ten tijde van het misdrijf zeventien jaar.

Bij de jongen is sprake is van een ernstige gedragsstoornis. Daarom moet hij na zijn gevangenisstraf worden opgenomen voor behandeling in een gesloten jeugdinstelling, aldus de rechtbank.

De officier van justitie wilde de jongen berechten via het strafrecht voor meerderjarigen, maar de rechter is daar niet in meegegaan. Volgens de rechtbank is via het jeugdstrafrecht de kans groter dat de jongen zijn gedrag verbetert. „In een volwassen omgeving kan de jonge man juist verder afstompen, waardoor het risico op herhaling alleen maar groter wordt.”

De jongen beroofde begin maart vorig jaar een 33-jarige man en stak hem daarbij met een vlindermes zeven keer in zijn bovenlichaam. De man overleed kort na de gewelddadige beroving.

Hij heeft ook nog twee andere gewelddadige berovingen in het Amsterdamse park gepleegd, eind 2016 en begin 2017, waarvoor hij donderdag is veroordeeld. Hij sloeg bij de ene overval een man met een stuk hout op zijn hoofd en benen en bij de andere trok hij een man van zijn fiets. De jongen heeft ook nog een meisje mishandeld op het terrein van de jeugdinstelling waar hij verbleef.