Jeugddetentie en taakstraf voor uitgaansgeweld

Een 17-jarige Eindhovenaar is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot ruim zes maanden jeugddetentie en jeugd-tbs wegens ernstig uitgaansgeweld in zijn woonplaats. Hij heeft in juli vorig jaar tijdens een vechtpartij op het Stratumseind, waarbij meerdere personen betrokken waren, fors geweld gebruikt tegen een slachtoffer dat al op de grond lag.

De jonge Eindhovenaar schopte bewust hard tegen zijn hoofd en in het gezicht, aldus de rechtbank, die dat ziet als poging tot doodslag. Het slachtoffer liep breuken op aan zijn bovenkaak, jukbeen, oogkas en neus.

Twee 19-jarige verdachten, uit Eindhoven en Enschede, die ook klappen uitdeelden, kregen drie en vier maanden jeugddetentie, waarvan het grootste deel voorwaardelijk. Ook moeten ze beiden tachtig uur werkstraf doen. Een vierde verdachte, van 22 jaar uit Eindhoven, krijgt voor zijn aandeel 76 dagen cel, waarvan 60 voorwaardelijk. Hij moet 150 uur werkstraf uitvoeren. De verdachten moeten hun slachtoffers ruim 6000 euro schadevergoeding betalen.

De 17-jarige kreeg de straf ook voor ontucht met een jonge vrouw en diefstal van haar portemonnee. De 19-jarige Eindhovenaar had zijn ex-vriendin mishandeld.