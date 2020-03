Jeugddetentie en jeugd-tbs voor fatale steekpartij Den Haag

Een 18-jarige man uit Den Haag is vrijdag veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doodsteken van een man augustus vorig jaar. Het 38-jarige slachtoffer werd na een woordenwisseling op klaarlichte dag, in een woonwijk doodgestoken.

Meerdere ouders en kinderen zagen het incident aan de Jacob Schorerlaan in de Schilderswijk gebeuren. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie. Het slachtoffer kreeg een klap in zijn gezicht, daarna ging de verdachte zijn woning binnen, kwam terug met een mes en stak hem neer. De jonge man had tegen de rechtbank gezegd dat hij enkel wilde dreigen, maar volgens de rechtbank heeft hij „opzettelijk en met kracht” het slachtoffer in de borstkas gestoken.

De man was 17 jaar tijdens de fatale steekpartij, daardoor is het jeugdstrafrecht op hem van toepassing. De rechtbank vindt het „onverantwoord” om de verdachte onbehandeld terug te laten keren in de samenleving en daarom krijgt hij een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd. Deze maatregel kan maximaal zeven jaar duren.