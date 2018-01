Jeugd Wijk bij Duurstede krijgt beloning voor ‘rustige’ nieuwjaarsnacht

Het lijkt de omgekeerde wereld. Jongeren in Wijk bij Duurstede mogen 8440 euro besteden, omdat ze tijdens de jaarwisseling ‘slechts’ twee afvalbakken, twee hondenpoepbakken, een hek en zeven verkeersborden hebben vernield.

Dat is het resultaat van een plan van wethouder Marchal, van de lokale Protestant-Christelijke Groepering. Hij heeft een potje van 10.000 euro beschikbaar voor het herstel van de schade die met de jaarwisseling wordt aangericht, meestal door vuurwerk. Als jongeren voor een kleiner bedrag zouden vernielen, zouden zij het restant plus 1000 euro bonus naar eigen inzicht mogen besteden.

Vorig jaar bedroeg de schadepost 13.000 euro. Dit jaar was dat ‘maar’ 2560 euro, dus mogen de jongeren 8440 euro besteden.

Waarom zo’n plan?

„Al jaren wordt er met oud en nieuw veel vernield in Wijk bij Duurstede. Regelmatig overleven gemeentelijke eigendommen als prullenbakken en straatnaambordjes de nieuwjaarsnacht niet. Dat kost duizenden euro’s.”

Hoe kwam u op het idee om de jongeren te belonen?

„Ik woon in Langbroek. Daar werd jaren terug ook veel vernield. Tot de gemeente een grote tent neerzette waar jongeren tijdens oud en nieuw konden samenkomen. Dat zorgde ervoor dat er minder werd vernield. Deze positieve, constructieve oplossing inspireerde me. Aan het eind van het jaar ontstond het idee om de jeugd geldelijk te belonen voor goed gedrag.”

Is dat niet de omgekeerde wereld? Vernieling moet toch bestraft worden?

„Ik was als scholier soms niet vooruit te branden en haalde slechte cijfers. Daarnaast wilde ik graag op voetbal, maar dat mocht niet van mijn ouders. Mijn vader beloofde me: als jij je best doet op school, mag je op voetbal. Mijn cijfers schoten omhoog. Wat ik bedoel: je moet jongeren positief stimuleren. De meeste gedragswetenschappers staan daarom achter mijn actie.

Het plan was eigenlijk ook een noodmaatregel. Ik krijg veel kritiek van de VVD. Vooral Tweede Kamerlid Rutte vindt de actie „te gek voor woorden.” Maar door het regeringsbeleid van die partij hebben wij geen politiebureau meer in Wijk bij Duurstede. Daardoor kunnen we niet handhaven, toch willen we de schade verminderen. Als ik het plan niet had uitgevoerd, was er waarschijnlijk minder kritiek, maar meer schade.

De meeste jongeren gedragen zich trouwens goed, dus we belonen vooral goed gedrag.”

Ook niet-gemeentelijke objecten worden vernield.

„Dat klopt. Er is een ruit van een bushokje vernield en er zijn drie reclameborden gesneuveld. Het is een les voor de volgende keer. Volgend jaar nemen we de schade die aan niet-gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte wordt aangericht ook mee in het beloningssysteem.”

Er komt dus een vervolg?

„Het is een succes gebleken, dus als het aan mij ligt wel. Dankzij de actie hebben wij nu ook op een positieve manier contact met jongeren. De ideeën over hoe het geld besteed kan worden, stromen binnen. Een extra toestel op de skatebaan wordt veel genoemd.”