Jeugd-tbs voor dodelijke steekpartij in Alphen

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 19-jarige Tariq C. jeugd-tbs opgelegd voor het doodsteken van zijn neefje en het ernstig verwonden van zijn moeder en een ander neefje. Ook viel hij een voorbijganger aan met een mes. Hij verkeerde op dat moment in een psychose. De rechtbank legt C. daarom geen straf op, de steekpartij kan hem niet worden verweten.

De man heeft bekend dat hij op 23 februari met een mes zijn neven en moeder heeft aangevallen. Dat gebeurde in haar woning aan de Robijnstraat in de Diamantbuurt in Alphen aan den Rijn. Vanwege zijn psychose dacht hij dat verschillende mensen belangrijke informatie van hem wilden afpakken en dat zij hem wilden vermoorden. De rechtbank spreekt over „een uiterst trieste geweldsexplosie die voor alle betrokkenen levenslang voelbaar en traumatisch is”.

De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) en de rechtbank gaat hierin mee. Om de problematiek van C. te behandelen, is intensieve en langdurige behandeling noodzakelijk. Het gevaar voor herhaling is anders groot. „Het maakt me niet uit hoelang ik gevangen zit, als ik maar een behandeling krijg en beter ben als ik vrijkom”, zei de verdachte daar eerder zelf over op de zitting.