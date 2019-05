„Jeugd-tbs is pedagogisch niet verantwoord”

Jongeren die worden veroordeeld voor een ernstig misdrijf, moeten daarvoor geen tbs-maatregel opgelegd krijgen. De Raad voor de Rechtspraak stelt in een advies dat de wet niet zo moet worden veranderd dat plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij) gelijk wordt aan tbs voor volwassenen. Het bijzondere pedagogische karakter van de pij-maatregel zou dan verloren gaan.

Kinderen worden nu volgens de Raad voor de Rechtspraak gestraft op een opvoedkundige manier, omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn en ze nog wezenlijk kunnen veranderen. „Pij moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling, terwijl tbs veel meer bedoeld is om de samenleving te behoeden voor gevaar”, legt kinderrechter Susanne Tempel uit. „Als pij verandert in jeugd-tbs drukt dat een stempel op kinderen, alsof ze voor altijd misdadigers zijn.”

Kinderen die een pij-maatregel krijgen opgelegd gaan naar een jeugdinrichting met gespecialiseerd personeel. Volwassen tbs’ers gaan naar een kliniek.