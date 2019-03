Jetten: tussen splinters samenwerking zoeken

De regeringscoalitie staat voor de opgave om „van links tot rechts” de samenwerking te zoeken. En het verliezende D66 om „compromissen die je sluit als je in een kabinet stapt, beter uit te leggen”, zegt D66-voorman Rob Jetten. „Je merkt dat we daarmee moeite hebben gehad.”

De regeringspartijen verliezen vrijwel zeker hun meerderheid in de Eerste Kamer. „We hebben een nog versplinterder landschap dan we al hadden”, constateert Jetten. „We zullen komende weken moeten kijken hoe we voorstellen van het kabinet in beide Kamers aan een meerderheid gaan helpen.”

D66 verliest volgens exitpolls drie van de tien zetels in de senaat. „Eerlijk is eerlijk, we zetten een stapje terug.” Maar de schade is volgens Jetten minder dan gevreesd.

Jetten richt meteen het vizier op de Europese verkiezingen, die al over twee maanden volgen. Dan wil hij de strijd aan met het stormachtig opgekomen Forum voor Democratie, die uit de EU wil stappen.