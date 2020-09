Jetten: Troonrede laat zien dat kabinet aan perspectief werkt

Met de troonrede laat het kabinet zien dat het aan perspectief werkt in een moeilijke tijd, aldus D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Koning Willem-Alexander waarschuwde in zijn rede in de Grote Kerk voor de gevolgen van een zware economische terugslag die op de lange termijn doorwerkt.

Volgens Jetten is het daarom nu belangrijk dat er nagedacht wordt over hoe Nederland sterker uit de crisis kan komen. „Dus investeren in versnelde vergroening, in nieuwe werkgelegenheid, maar ook mensen begeleiden van werk naar werk met goede omscholing en begeleiding van de gemeente.”

Persoonlijk raakten de woorden van de koning over racisme en discriminatie Jetten het meest. Maar het moet volgens hem niet bij mooie woorden blijven. „Het is nu ook een opdracht aan ons als politiek om racisme en discriminatie nog veel beter uit te roeien.”