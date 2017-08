‘Jesse’ maandag te zien in Carré en filmzalen

De veelbesproken maar nog nergens vertoonde documentaire ‘Jesse’ van Joey Boink is maandagavond te zien in Carré. Aansluitend vindt in het Amsterdamse theater een debat plaats. Dat zei Janneke Doolaard van Doxy Films donderdag. In diverse filmtheaters in het land zijn zowel de documentaire als het Carré-debat te volgen via een livestream.

Producente Doolaard kreeg de auteursrechten terug van BNNVARA en kan met regisseur Boink bepalen wat er met het materiaal gebeurt. De omroep wilde de documentaire over de fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks aanvankelijk komende maandagavond op tv uitzenden, maar zag daarvan af na aanhoudende kritiek. Vooral het feit dat Boink toen de opnames werden gemaakt zelf actief was voor GroenLinks was critici een doorn in het oog.

Kaarten voor de filmvertoning en het debat zijn vanaf vrijdag te koop via de website van Carré. De documentaire die Klaver laat zien middenin de spannende verkiezingsstrijd van dit jaar, wordt maandag vanaf 20.00 uur ook online als pay per view (5 euro) aangeboden via platform Blendle. Of de documentaire ook nog ergens op tv komt, is nog niet bekend.