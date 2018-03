”Jesse Klaver van de CU” werkt vader uit de raad Renswoude

De ChristenUnie in Renswoude boekte woensdag een daverende verkiezingswinst. De partij ging van één naar vier raadszetels. Fractievoorzitter Van ’t Foort (30) behoudt zijn bijnaam: de ”Jesse Klaver van de CU”.

Wat vindt u van de vergelijking met de GroenLinksleider?

„Ik heb veel waardering voor Klaver als politicus. Hij zet zich ook op jonge leeftijd in voor zijn idealen. Heel postitief dat mensen dat ook bij mij opmerken.”

Zag u de overwinning aankomen?

„Een winst van deze omvang niet. Ik hoopte op een tweede zetel. Zouden we die niet krijgen, dan zou ik teleurgesteld zijn. Maar gemeenteraadsverkiezingen zijn zó onvoorspelbaar dat ik alle opties openhield. We hebben een goede campagne gevoerd, maar op zo’n verkiezingsdag moet je het loslaten. Dan kun je alleen maar vertrouwen op God.”

SGP en CDA verloren. Hoe zoet smaakt de overwinning dan nog?

„Het zorgt voor een nare bijsmaak. Zeker omdat mijn vader CDA-raadslid was. Zijn partij heeft twee van de drie zetels verloren, dus hij keert niet terug in de raad. Hij was blij voor mij, maar de nederlaag deed hem zichtbaar pijn.”

U bent nu een man met macht. Hoe voelt dat?

„Heel erg wennen. Het is vooral bijzonder dat ik er niet meer alleen voorsta. Donderdag was er in de raadszaal een eerste overleg over de coalitievorming. Ik begon weer driftig te noteren wat er gezegd werd. Dat ben ik gewend van de afgelopen vier jaar, maar dat hoeft nu niet meer.”

Hoe ziet uw ideale coalitie eruit?

„Ik zou graag met de VVD regeren. De afgelopen jaren zaten we samen in de oppositie en zij hebben mij enorm geholpen. Ik vind dat dat beloond mag worden. Of de fractie het daarmee eens is, hoor ik binnenkort.”

In 2014 daagde de CU, die toen voor het eerst meedeed, het CDA juist uit om de VVD buiten het college te houden. Van ’t Foorts vader betreurde de komst van de CU: „Een derde christelijke lijst is niet nodig.”