Jeroen Pauw keert terug bij Op1 voor premier Rutte

Jeroen Pauw en Fidan Ekiz keren zondag eenmalig terug voor een extra uitzending van talkshow Op1. Dan is premier Mark Rutte te gast, maakte omroep BNNVARA donderdag bekend.

Rutte gaat in het eerste grote interview sinds het begin van de coronacrisis in op de kwesties waar hij de afgelopen tijd mee te maken heeft gehad, zoals de maatregelen waarmee de uitbraak werd ingedamd. De premier wordt naar aanleiding van de NPO-themadag over racisme ook gevraagd naar zijn mening over dit onderwerp.

Pauw en Ekiz namen vorige week eigenlijk afscheid van Op1 als presentatieduo.