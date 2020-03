Jeroen Pauw keert terug als talkshowpresentator

Jeroen Pauw keert na bijna drie maanden afwezigheid terug als presentator van een talkshow. Hij gaat samen met Fidan Ekiz de zondaguitzending van Op1 verzorgen, maakte BNNVARA bekend.

„Door de maatschappelijk ontwrichtende coronacrisis is het ook journalistiek alle hens aan dek. Ik maak dan ook graag deel uit van het team dat met Op1 dagelijks, nu zelfs zeven dagen per week, het nieuws volgt, duidt en waar mogelijk verdiept”, zegt Pauw in een verklaring. Hij nam eind december afscheid van de late avond na vijf jaar Pauw te hebben gepresenteerd. Daarvoor maakte hij jarenlang het programma Pauw en Witteman.

Pauw en Ekiz maken zondag hun debuut voor Op1. De NPO maakte deze week bekend dat de talkshow vanaf deze week zeven dagen per week wordt gemaakt en ook in de zomer zal doorgaan.