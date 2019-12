Jelle Bakker: Knikkerbanenkoning met eigen museum

Wereldberoemd is hij inmiddels, de 36-jarige Jelle Bakker uit Nijmegen. ”De Knikkerbanenkoning”, noemen ze hem in Nederland. Inmiddels heeft hij een eigen museum. Met knikkers van honderden jaren oud.

Op de bovenverdieping naast de winkelruimte van vriend Paul van den Heuvel, die zijn eigen „verzameling televisie- en filmgerelateerde merchandising” heeft, staat de nieuwste creatie van Jelle. Een indrukwekkend gevaarte met een baanlengte van 348,95 meter, waar 400 kleurrijke knikkers doorheen rollen en via een lopende band de 32 verschillende routes opnieuw kunnen afleggen. Kleurrijk, imposant en intrigerend. Een jaar lang, 367 uur, heeft hij er aan gebouwd. En de honderden filmpjes, ook van zijn knikkerbanen in het zand, krijgen wereldwijd tienduizenden views.

De facinaties voor de rollende en klingelende knikkers wijdt hij aan zijn autisme. Die werd ontdekt toen hij twee jaar oud was. Het materiaal voor zijn talloze constructies haalt hij overal vandaan: speelgoedwinkels, afvalcontainers, schroothopen, kringloopwinkels.

Hoe lang ben je al bezig met je knikkerbanen?

„Al vanaf mijn vierde jaar. Toen heb ik mijn eerste knikkerbaan gebouwd. Die is nu verwerkt in deze nieuwe baan.”

Wat is er zo leuk aan knikkerbanen?

„Het maakt geluid en het kan alle kanten op rollen. Ik ga ook graag naar zwembaden met waterglijbanen.”

Hoe uniek is jouw museum?

„Dit is het enige knikkerbanenmuseum van Nederland. Er is volgens mij ook zoiets in Zuid-Korea en Engeland.”

Ze noemen jou in Nederland de Knikkerbanenkoning en in Amerika de Marblemaster. Wat vind je daar van?

„Leuk, erg eervol.”

Hoeveel knikkers heb je in je museum?

„Ruim 20.000 stuks. Daarbij zitten zelfs knikkers uit de 17e en 18e eeuw, gevonden in Nijmegen tijdens opgravingen. Die zijn dus al honderden jaren oud.”

Wat is je doel met deze knikkerbanen en de knikkers?

„Behalve dat ik het zelf prachtig vind, wil ik anderen hiermee vermaken. Op plaatsen waar mijn knikkerbanen staan, zoals in Museumpark Orientalis, zie je dat vooral kinderen er veel plezier aan beleven. Maar ook ouders vinden het leuk. Dat is ook de reden om dit museum te starten.”

Is je doel met dit museum nu bereikt?

„Nee. Paul en ik hebben nu een mooie ruimte in Nijmegen, maar uiteindelijk willen we naar een grotere locatie. We denken aan een grote fabriek of voormalig kantoorpand, zodat we beide collecties goed kunnen uitstallen.”

