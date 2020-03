„Je wilt niet van een begrafenis weer een begrafenis krijgen”

Kunnen rouwsamenkomsten met meer dan honderd mensen nog gehouden worden? Vier begrafenisondernemers over wat de overheidsmaatregelen voor hen betekenen.

Blij is begrafenisondernemer Jan van Staveren uit Waddinxveen met de richtlijn vanuit kerken. Zo stellen de Gereformeerde Gemeenten dat rouwsamenkomsten beter beperkt kunnen blijven tot een familieaangelegenheid. Het kerkverband vraagt gemeenten de richtlijn van 100 bezoekers niet te overschrijden.

„Dat maakt een advies om de rouwdienst alleen in besloten kring te houden voor ons makkelijker. Als ondernemer heb je een verantwoordelijkheid, maar de familie bepaalt uiteindelijk.” Van Staveren beseft dat dit een moeilijk besluit kan zijn. „Maar je wilt niet dat er van een begrafenis weer een begrafenis komt.”

Op bordjes bij condoleancegelegenheden met het advies geen handen te geven werd „tot nu toe wat laconiek gereageerd”, zegt hij. „Zorgelijk dat sommigen denken dat het wel meevalt en gewoon handen geven. Ouderen zijn daar straks de dupe van.”

Begrafenisondernemer Cees Roubos uit Aagtekerke ervaart wel begrip voor maatregelen die besmetting met het coronavirus moeten beperken. „Afgelopen week schudde ik al geen handen meer als ik bij een familie kwam. Als ik dat uitleg, begrijpt iedereen dat.” Roubos adviseerde donderdag „dringend” om een condoleance niet in een verzorgingshuis te laten plaatsvinden. „Zoiets is echt onverstandig.” De familie ging daarin mee. Vrijdag besloot een andere familie, na overleg, de plechtigheid alleen voor genodigden te houden. „En de condoleance wordt uitsluitend schriftelijk gedaan.”

Besloten kring

Ook Peter van der Leer denkt erover mensen te adviseren de begrafenis in besloten kring te houden. „Het condoleren kan wel openbaar zijn”, zegt de eigenaar van de christelijke begrafenisonderneming uit Rhenen en Veenendaal. „Daar loopt iedereen door en zijn eigenlijk nooit meer dan honderd mensen tegelijk bij elkaar.” Wel moeten mensen volgens hem afstand houden. „Geen handen schudden bijvoorbeeld, maar een lichte buiging maken.”

Begrafenisondernemer De Jongh verzorgt zaterdag de begrafenis van een zoon van ds. A. T. Huijser van de gereformeerde gemeente uit Sliedrecht. In eerste instantie verwachtte hij tussen de 700 en 1000 aanwezigen. Na overleg met de familie, kerkenraad en burgerlijke gemeente is besloten geen limiet te stellen aan het aantal bezoekers, legt Danny Melieste van De Jongh uit. De kerkenraad wijst via onder meer een advertentie in het Reformatorisch Dagblad „met klem” op de richtlijnen van het RIVM. Mensen met klachten moeten thuisblijven, evenals degenen die in een risicogebied zijn geweest en kwetsbare personen. Het schudden van handen zal achterwege gelaten worden.