Ouders van kinderen die op dit moment niet weg mogen van Utrechtse scholen, maken zich zorgen over de situatie. „Voor mij als ouder is dit een onwerkelijk gevoel, je kan niets doen. Ik heb het gevoel dat ik niet weet wat er van mij wordt verwacht: moet ik ze halen of zitten ze daar nou veiliger?” , vraagt een moeder zich af. Haar zoon en dochter worden op twee verschillende scholen binnengehouden.

De middelbare school waarop haar dochter zit, heeft de deuren dicht en de hekken er omheen gesloten. „Dat komt voor die kinderen heel spannend over. Mijn dochter nodigt al vriendinnen uit om bij ons te komen eten als ze niet weg kunnen uit Utrecht”.

Haar zoon mag in elk geval tot zeker 18.00 uur niet weg van zijn mbo-school, zegt ze. Maar toch vraagt ze zich af wat het beste is: „Je weet niet waar ze het beste af zijn. Maar ik ga ervan uit dat school actie onderneemt voor de maximale veiligheid van mijn kinderen”.

Haar tweede zoon was aan het werk in een supermarkt in Utrecht. Inmiddels is hij veilig thuis.

Een moeder met twee jonge kinderen op een basisschool heeft van school gehoord dat de deuren dicht zijn en de kinderen binnen moeten blijven. „Het lijkt mij voor de kids verschrikkelijk, maar misschien weten ze niet eens wat er aan de hand is. Maar als moeder word ik hier heel zenuwachtig van.”

De school heeft inmiddels gevraagd de kinderen op te halen. Kinderen van wie de ouders dat niet kunnen, worden op school gehouden. De gemeente adviseert mensen in de gemeente Utrecht nog steeds binnen te blijven. De school legt de beslissing over wel of niet over straat gaan met kinderen bij de ouders. „Ik wil ze heel graag ophalen, maar durf zelf eigenlijk niet over straat. Ik denk dat ik het zo wel ga doen, Thuis zijn ze veiliger, lijkt mij.”