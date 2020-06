Je leven overdenken in de Sint-Joriskerk

Een jeugdfoto, een actueel portret en een tekstopname van de periode daartussen. Dat is het vertrekpunt van de expositie ”Bespiegelingen. In gesprek met het kind in jou” van beeldend kunstenaar Jan van der Meulen en freelancejournalist Koos van Noppen in de Amersfoortse Sint-Joriskerk.

Van der Meulen en Van Noppen kozen uit hun netwerk 26 bekende en onbekende Amersfoorters, uit alle sociale lagen van de bevolking. Ze keren met hen terug naar het kind in hen.

Dat heeft te maken met een training die Van der Meulen ooit volgde. Hij kreeg de opdracht terug te keren naar de plek van zijn jeugd. Vervolgens combineerde hij een actueel zelfportret met zijn jeugdfoto tegen het decor van zijn atelier. „De foto vond ik op een bepaalde manier troostend en helend om ernaar te kijken. Het beeld inspireerde me ook. Je realiseert je telkens weer even waar je vandaan komt”, aldus Van der Meulen.

Verrassingen

Daarna begon hij dergelijke composities voor anderen te maken. Ze vielen in goede aarde, maakten emoties los; mensen zagen hun leven in perspectief. Met Koos van Noppen rees het idee om de foto’s van toen en nu aaneen te smeden met een levensimpressie. De insteek was: welke (on)aangename verrassingen bracht het leven voor je mee? Wat maakte wie jij nu bent?

De portretten zijn tot en met 25 juli te zien in de Sint-Joriskerk, waar elke zomer een paar exposities worden gehouden. De tentoonstellingen trekken publiek en de inkomsten zijn hard nodig voor het onderhoud van het monumentale gebouw. ”Bespiegelingen” nodigt kijkers –en lezers van de bijbehorende catalogus– uit om na te denken over de eigen levensloop. „De verstilde Sint-Joris met de hoge ramen en prachtige lichtval is bij uitstek een plaats om te reflecteren en rustig je leven te overdenken”, zegt Van Noppen. De kunstwerken zijn afgedrukt op canvas en hangen aan een lat, waardoor het effect ontstaat van een net afgerolde boekrol.

Uitsluiting

Een van de geportretteerden is Gerda van Deelen. Zij heeft een progressieve spierziekte en kwam in haar tienerjaren in een rolstoel terecht. Altijd was ze een Einzelgänger, ook toen ze huishoudwetenschappen in Wageningen ging studeren. „Jij hoort hier niet”, kreeg ze in het intellectuele milieu daar soms te horen. „Ik heb onverbloemde uitsluiting meegemaakt. Een bibliotheekmedewerker bijvoorbeeld, die weigerde om voor mij een boek van een hoge plank te pakken.” Dergelijke ervaringen maakten van haar een vechtjas, waarbij ze vooral gefocust was op haar eigen kwetsbaarheid. Tot ze ontdekte dat ook andere ogenschijnlijk sterke mensen kwetsbaar kunnen zijn. Als je je tenminste door hun masker heen durft te prikken en zij zich willen laten zien.

Ook Azad Soufi kan meepraten over uitsluiting. „Altijd was er de afwijzing. Alsof het vanzelfsprekend was. Gingen we met klasgenoten naar een kroeg, mocht iedereen naar binnen, behalve mijn broertje en ik. Want wij hadden een kleurtje. Dan dropen we teleurgesteld af en fietsten zwijgend naar huis. In stilte verwerkten we de pijn, al kookten we van binnen van woede. Als je zo stelselmatig wordt geweigerd op basis van je uiterlijk, niet eens om wat je doet, maar om wie je bent, dan weet je al jong dat jezelf eigenlijk zou moeten veranderen om geaccepteerd te worden. Je leert acteren: niet meer met een groep naar de kroeg, maar in je uppie, dan maak je meer kans... Vernederend, maar je past je aan. Is het dan heel gek als jongeren met een migrantenachtergrond zulke collectieve uitsluiting afreageren met kattenkwaad – of erger?”, aldus Soufi die kort voor de coronacrisis zijn nieuwe sportschool Dire Gym in Soest opende.

Angsttrauma

Achter de man die de mooiste muzikale vertolkingen van onder anderen Bach ten gehore brengt, Bas Ramselaar, schuilt nog altijd iets van het angstige jongetje van eertijds. De concertzanger, dirigent en zangpedagoog raakte als kind van drie tijdens een logeerpartij verstrikt onder een kampeerbedje. Nadien kampte hij met een vreselijk angsttrauma. „Ik ben nu niet bang meer voor dat ventje. Maar de strijd tegen mijn angsten vergt onderhoud”, laat hij weten.

Natuurlijk mag de burgemeester van Amersfoort niet ontbreken in de Sint-Joriskerk. Ook hij laat zich in de ziel kijken. Lucas Bolsius is de op een na jongste uit een gezin van zeven. Hij zweefde tijdens zijn middelbareschoolperiode op de rand van de dood vanwege een dubbele longontsteking met allerlei complicaties. „Op een gegeven moment was ik medisch opgegeven. In ons grote gezin kreeg ik opeens alle aandacht. Dat kon ik moeilijk plaatsen, het voelde ongemakkelijk. Omgaan met emoties, daarover praten, is niet mijn sterkste kant. In die zin lijk ik op mijn vader.”

De expositie ”Bespiegelingen. In gesprek met het kind in jou” is van 16 juni tot en met 25 juli 2020 te zien in de Sint-Joriskerk te Amersfoort.