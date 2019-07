Jazztrompettist Ado Broodboom (96) overleden

In Amsterdam is op 18 juli jazztrompettist Ado Broodboom overleden. Dat heeft zijn biograaf en vriend Bert Vuijsje gemeld aan het ANP. Broodboom, die 96 jaar oud was, is deze vrijdag in Amsterdam begraven.

In de jaren veertig en vijftig speelde hij met de Surinaamse jazzlegendes Kid Dynamite en Teddy Cotton. Daarna werd hij stersolist van jazz-dansorkest The Ramblers en medeoprichter van Boy’s Big Band. Hij maakte platen met Amerikaanse grootheden zoals fluitist Herbie Mann en saxofonist Lucky Thompson. Twee jaar geleden verscheen zijn levensverhaal, onder de titel ‘Ado Broodboom trompet’.

In een interview met de Volkskrant ter gelegenheid van het verschijnen van die biografie, zei Broodboom: „Ik vond mezelf geen goeie trompettist. Ik haatte dat ding, vooral als het niet ging. Dan was het een martelwerktuig. Het gaat om de embouchure, dus hoe je met je lippen op het mondstuk perst. Dat is de hoofdzaak. Daar moet je op gebouwd zijn. Ik was daar niet op gebouwd, maar ik heb het wel lang volgehouden.”